https://static.news.ru/photo/e10cc730-4971-11ea-ab99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li/Ropi/Global Look Press

Национальная надзорная комиссия Китайской Народной Республики направляет в город Ухань группу специалистов, которая займётся всесторонним расследованием дела врача Ли Вэньляна.

Этот доктор был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии коронавируса, но был обвинён в распространении ложной информации. Мужчина скончался от 2019-nCoV, после чего у жителей Китая появились вопросы к властям страны, отмечает CNN.

Amid boiling public anger, China 's National Supervisory Commission -- aka the Communist Party's much-feared disciplinary watchdog -- is sending a team to Wuhan to conduct a "full investigation" into the case of Dr. Li Wenliang. https://t.co/NsR8SKQ8y3 pic.twitter.com/6YgzXW42tO — Nectar Gan (@Nectar_Gan) February 7, 2020

В китайских соцсетях информацию о смерти Вэньляна встретили с печалью и яростью. Пользователи Weibo призвали к большей свободе слова в стране и потребовали от правительства Ухани извинений.

Медик обратил внимание на схожие симптомы у семи человек, побывавших на рыбном рынке Ухани, ещё в конце декабря 2019 года. Поначалу он решил, что это SARS — другой тип коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в 2002–2003 годах. Полученная от доктора информация быстро распространилась по социальным сетям, но тогда его и ещё нескольких врачей вызвали в полицию и обвинили в нагнетании паники и подрыве общественного спокойствия. Через некоторое время у Вэньляна начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Организм заболевшего не справился с осложнениями, и он скончался, писал NEWS.ru.