Этот доктор был одним из первых, кто пытался предупредить об эпидемии коронавируса, но был обвинён в распространении ложной информации. Мужчина скончался от 2019-nCoV, после чего у жителей Китая появились вопросы к властям страны, отмечает CNN.

Amid boiling public anger, China 's National Supervisory Commission -- aka the Communist Party's much-feared disciplinary watchdog -- is sending a team to Wuhan to conduct a "full investigation" into the case of Dr. Li Wenliang. https://t.co/NsR8SKQ8y3 pic.twitter.com/6YgzXW42tO