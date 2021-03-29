Врач перечислил отравляющие кишечник продукты

https://static.news.ru/photo/64b657b2-90b7-11eb-8531-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренных или копчёных колбасных изделий стоит избегать. Об этом сообщил врач из Германии Томас Фрилинг.

Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям, — написал он в статье для Focus.

В числе опасных для кишечника продуктов он назвал также «плохие жиры»: маргарин, майонез и сало. А для поддержания здоровья медик рекомендовал придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской и богатой клетчаткой диеты.

Для неповреждённой слизистой кишечника медик также посоветовал добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Кроме того, Фрилинг выделил пользу бананов. В них содержатся вещества, благоприятно влияющие на рост противовоспалительных кишечных бактерий.

Ранее диетолог Ольга Бурлакова рассказала, что продлить жизнь помогут такие продукты, как хрен и редька. Они очищают желудочно-кишечный тракт, и в нём не остаётся непереваренной пищи, которая может начать разлагаться. Всё дело в том, что в овощах содержатся вещества, которые вызывают сокращение желчного пузыря и выброс желчи в кишечник. Этот процесс способствует активной работе ЖКТ, писал NEWS.ru.