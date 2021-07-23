Врач перечислил болезни, о которых могут говорить шершавые локти

Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач — дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию, — предупредила Жабоева.

По мнению эксперта, к дерматологу нужно обращаться, если кожа неровная, шелушится, покрыта чешуйками, похожими на рыбьи. Основное лечение заключается в применении увлажняющих спецсредств, эмоллиентов.

По словам дерматолога, сухость или даже изменение цвета кожи на локтях может быть следствие уменьшения чувствительности клеток к инсулину. Определить это может только эндокринолог.

Ранее дерматолог рассказала, как ухаживать за волосами в жару. Врач рассказала, что в жаркие дни необходимо использовать головные уборы с защитой от ультрафиолета и заботиться о волосах косметическими средствами: муссами, пенками и масками. Кожу головы можно скрабировать пилингом.