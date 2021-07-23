Дерматолог рассказала, как ухаживать за волосами в жару

В жару необходимо беречь волосы от высокой температуры и прямых солнечных лучей. Об этом NEWS.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова.

Летом, волосы, как и кожу необходимо предохранять от воздействия внешней среды, в первую очередь, от ультрафиолета. Волосам не полезны высокая температура, ветер, морская вода. От этого они становятся ломкими и требуют дополнительного лечения, — рассказала специалист.

Петросова добавила, что в жару необходимо использовать головные уборы с защитой от ультрафиолета и заботиться о волосах косметическими средствами – мусами, пенками и масками. Кожу головы можно скрабировать пилингом.

При этом она не советует применять народные средства. Они могут вызвать аллергию

По мнению специалиста, голову надо мыть по мере загрязнения, не очень горячей водой, чтобы не повредить волосы. Не возбраняется окрашивание.

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