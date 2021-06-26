Косметолог перечислила средства по уходу за кожей, незаменимые в жару

В жаркую погоду для кожи будут хороши средства с подсушивающим и увлажняющим эффектом с алоэ вера, чайным деревом, маслом ши, сообщила NEWS.ru врач-косметолог Марьят Мухина. Также отличным решением будут кремы с гиалуроновой кислотой. Они создают плёнку, которая сохраняет водный резерв кожи. Все очищающие средства должны быть PH-нейтральными.

Чтобы кожа чувствовала себя легче, врач посоветовала делать массаж лица. Для него лучше использовать увлажняющий крем для лица, смешанный с глицерином. В завершение надо обязательно нанести средство с SPF.

На время зноя лучше отказаться от агрессивных скрабов и лосьонов. А также использовать по минимуму декоративной косметики. Потому что на жаре она может нарушать работу сальных желёз, мешать коже дышать, закупоривая поры, — пояснила Мухина.

По её словам, самое главное для здоровья кожи — пить достаточное количество воды. Мужчинам — 35 мл на 1 кг веса, женщинам — 30 мл на 1 кг. Если жидкости будет поступать недостаточно, даже самые дорогие кремы не помогут.

Ранее сообщалось, что продажи российской косметики и парфюмерии в январе — апреле выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самыми продаваемыми косметическими средствами за рубеж стали натуральная маска для волос с экстрактом красного перца, произведённая в Подмосковье, средство для педикюра из Новосибирска и крем для интенсивного увлажнения кожи лица, изготовленный на фабрике города Щёлково. Чаще всего российскую косметику и парфюмерию покупали жители Израиля и Германии.