Врач назвала способы снизить риск тромбоза после COVID-19

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как уменьшить риск тромбоза людям, переболевшим коронавирусом. По её словам, для этого требуется чаще двигаться и больше пить воды, сообщает «Москва 24».

Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается её застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться, — пояснила терапевт.

Чернышова также указала на опасность приёма препаратов для разжижения крови в профилактических целях. Эти лекарства обладают побочными эффектами, отметила врач. Такие лекарства может назначить только врач при реальной угрозе для здоровья.

Переболевших людям не надо паниковать из-за возможности возникновения тромбов, но проявлять настороженность не помешает, подчеркнула Чернышова.

Ранее стало известно, что постковидный синдром иногда развивается в форме, которая способна оказаться фатальной даже для молодёжи, заявила врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким. Речь идёт о нарушениях свёртываемости крови. Она уточнила, что когда тромбы образуются в сосудах головного мозга — исход для пациента может оказаться фатальным.