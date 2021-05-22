Врач назвал привычки, снижающие риск развития рака

https://static.news.ru/photo/cf313780-bc3e-11eb-aa4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с Пятым каналом назвал три привычки, которые могут снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

Нужно сбалансировано питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это всё позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае, — считает специалист.

Базылев добавил, что нельзя верить исследованиям, преуменьшающим опасность приёма алкоголя для процесса развития рака. Их выводы не очень соответствуют действительности, поскольку человек может не употреблять алкоголь, но принимать некоторые спиртосодержащие препараты, либо пить напитки с алкоголем в составе.

Ранее стало известно, что врач Андрей Базылев призвал россиян, у которых в роду были больные раком, обращать внимание на некоторые нюансы. По словам медика, онкологические заболевания не считаются наследственными, однако существует риск наследования мутаций, повышающих риск развития того или иного вида рака.