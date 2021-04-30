Онколог дал совет гражданам, предки которых болели раком

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Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев призвал россиян, у которых в роду были больные раком, обращать внимание на некоторые нюансы. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

По словам медика, онкологические заболевания не считаются наследственными, однако существует риск наследования мутаций, повышающих риск развития того или иного вида рака. В этой связи гражданам рекомендуется обращать внимание на определённые вещи.

Первое: есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака лёгкого у человека, который никогда в жизни не курил, — сказал специалист.

Но даже если человек обнаружит у себя что-то из перечисленного, не следует беспокоиться. Базылев призывает посетить онколога или генетика, который сможет указать, анализы на какие типы мутаций стоит сдать, чтобы подтвердить или опровергнуть риски.

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