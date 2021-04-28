Онколог объяснил причину выявления рака только на четвёртой стадии

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Игнорирование симптомов заболевания на протяжении многих лет является причиной того, что рак выявляют у пациентов лишь на последней стадии. Об этом сообщил в интервью Пятому каналу онколог Михаил Мяснянкин.

По словам врача, проблема «запущенных» пациентов состоит в том, что они умышленно не обращают внимания на болезненные симптомы, и это длится в течение многих лет.

Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так, — сказал специалист.

Онколог рекомендует гражданам вовремя проходить диспансеризацию, совершать обследования по мере необходимости и обращать внимание на различные симптомы. Первые из них появляются ещё на той стадии, когда человека можно спасти.

Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии, — добавил медик.

Ранее онколог назвал неочевидный признак предракового состояния. Как оказалось, кишечные полипы, представляющие собой разрастания в ободочной или прямой кишке, никак не ощущаются и не доставляют человеку дискомфорта, но создают риск образования злокачественной опухоли.