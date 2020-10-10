Вирусолог объяснил, зачем делать тесты на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9a84e1f4-0bd0-11eb-885c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Делать тест на антитела к коронавирусу нужно, так как это помогает создать представление о формировании коллективного иммунитета к COVID-19. Такое мнение высказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По результатам этого теста мы будем судить о том, как у нас образуется коллективный иммунитет, — сообщил URA.RU эксперт.

По его словам, делать такой тест всем россиянам необязательно. Вирусолог напомнил, что положительный результат на антитела к коронавирусу не освобождает от ношения масок., потому что даже при наличии антител человек может заразиться и стать переносчиком инфекции.

Он отметил, что во время пандемии всем нужно соблюдать меры предосторожности.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу являются напрасной тратой денег. По его словам, речь идёт о тестировании в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей. Жемчугов считает, что наличие защитных белков, которые иммунная система вырабатывает в ответ на инфекцию, не освобождает переболевшего коронавирусом от обязанности носить маску. Тем более что до конца неизвестно, только три месяца или меньше антитела способны противостоять коронавирусу.

По данным на 11 октября, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.