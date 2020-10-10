Пустая трата денег: инфекционист оценил дешёвые тесты на антитела к COVID

https://static.news.ru/photo/f1af4692-0b7e-11eb-9797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу являются напрасной тратой денег. По его словам, речь идёт о тестировании в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.

Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж, конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности, — отметил эксперт в интервью KP.RU.

Жемчугов считает, что наличие защитных белков, которые иммунная система вырабатывает в ответ на инфекцию, не освобождает переболевшего коронавирусом от обязанности носить маску. Тем более что до конца неизвестно, только три месяца или меньше антитела способны противостоять коронавирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из Университета Бергена исследовали факторы, которые могут мешать иммунной системе отвечать на распространение коронавируса по организму. Выяснилось, что у 10% больных с тяжёлыми симптомами в крови были специфические антитела, действующие как ингибиторы для интерферонов. Это означает, что организм сам затруднял работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с инфекцией.