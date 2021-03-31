В РФ вырос спрос на постные продукты

https://static.news.ru/photo/a0b0bc44-8812-11e9-a388-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/http://imagebroker.com/#/search/

В 2021 году продукты с пометкой «постные» за первые 10 дней Великого поста россияне стали покупать на 25% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию аналитического ресурса «Чек Индекс».

Сообщается, в частности, что объём продаж постного хлеба в натуральном выражении увеличился на 63% год к году. Также постящиеся россияне стали заменять натуральное молоко растительным: продажи кокосового выросли на 65% год к году, миндального — на 75%. Средний чек увеличился на 80% (до 92 рублей) и на 74% (до 79 рублей) соответственно.

Покупки соевого сыра тофу выросли на 9%, нут и фасоль стали покупать чаще на 18 и 41%, соответственно.

Аналитики «Чек Индекса» полагают, что такой рост продаж постных продуктов связан с увеличением интереса россиян к соблюдению религиозных традиций и развитием маркетинговых тактик в торговых сетях.

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