В РФ вырос спрос на постные продукты

В 2021 году продукты с пометкой «постные» за первые 10 дней Великого поста россияне стали покупать на 25% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию аналитического ресурса «Чек Индекс».
Сообщается, в частности, что объём продаж постного хлеба в натуральном выражении
Покупки соевого сыра тофу выросли на 9%, нут и фасоль стали покупать чаще на 18 и 41%, соответственно.
Аналитики «Чек Индекса» полагают, что такой рост продаж постных продуктов связан с увеличением интереса россиян к соблюдению религиозных традиций и развитием маркетинговых тактик в торговых сетях.
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