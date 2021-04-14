В РФ создали первую в мире субъединичную вакцину от чумы

https://static.news.ru/photo/7613db86-9d2f-11eb-abc9-96000091f725_660.jpg Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Центр генетических исследований разработал первую в мире субъединичную вакцину против чумы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Её слова приводит ТАСС.

С целью создания эффективного производства вакцинных препаратов против особо опасных инфекций были созданы вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин, — сказала она.

Голикова добавила, что центр также создал прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна — опасного заболевания, которое характеризуется мышечной слабостью. Обычно она проявляется у человека с трёх-пяти лет. Является генетическим заболеванием.

Подобный терапевтический подход создается в России впервые, добавила вице-премьер. Она уточнила, что в 2020 году центрами геномных исследований были достигнуты все целевые показатели, установленные программами их создания и развития.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против новых мутаций коронавируса может появиться в течение двух-трёх месяцев. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.