Назван срок создания вакцины от новых штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/6aed8ffe-9bbd-11eb-aee3-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вакцина против новых мутаций коронавируса может появится в течение двух-трёх месяцев. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Не более двух месяцев на это потребуется. <...> Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины — это то же самое учёным, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции, — заявил он в эфире Россия-24.

По мнению Горелова, сегодня все имеющиеся в мире вакцины от коронавируса способны противодействовать возникающим мутациям. При этом он отметил эффективность российских вакцин.

Но если принципиально изменять штаммовый состав, то главное, что создана платформа для вакцины. И, как применительно к вирусу гриппа, состав коронавирусной вакцины также будет изменён, — резюмировал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил важность вакцинации от коронавируса. По его словам, эта инфекция даёт почти в два раза больше осложнений по сравнению с традиционным сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями