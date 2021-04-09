Вдвое опаснее гриппа: Мурашко объяснил важность вакцинации от коронавируса

Коронавирусная инфекция даёт почти в два раза больше осложнений по сравнению с традиционным сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. Это — одна из причин, почему следует пройти вакцинацию, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, среди прочего, вирус имеет последствия неврологического и психиатрического плана.
Глава Минздрава также сообщил, что каждый третий пациент «старше 80 лет в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям» коронавируса.
Вакцина — это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий, — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Министр также заверил, что все зарегистрированные в России препараты эффективны и безопасны.
Ранее, как писал NEWS.ru, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что заболеваемость при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики не будет повышаться, а возможно, даже снизится уже до конца весны.