В Ленобласти проверят случай с блокадницей, сделавшей себе операцию на дому

Комитет здравоохранения Ленинградской области начал проверку после того, как 91-летняя блокадница провела себе хирургическую операцию в домашних условиях, не дождавшись плановой. До этого у женщины было обнаружено онкологическое заболевание, сообщает РИА Новости.

Связанную с онкологией плановую операцию для женщины пришлось отложить на неопределённый срок из-за положительного теста на коронавирус. В итоге заболевание привело к осложнению в виде асцита, и блокаднице пришлось сделать себе надрезы живота тонким ножом, чтобы вывести скопившуюся жидкость.

На случай неудачной операции на дому пенсионерка оставила записку дочери и внукам, боясь, что в случае её смерти обвинят родственников.

Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля, — написала блокадница.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, женщина находится под наблюдением врачей, её состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что с апреля 2020 года по октябрь 2021-го число участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России сократилось с 1,21 млн до 896,8 тысячи человек, потери составили 312,6 тысячи человек, или 26%. Основная причина стремительного роста смертности ветеранов оказалась связана с пандемией.