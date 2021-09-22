В КНР заявили, что вспышка COVID-19 могла начаться в США

Вспышка COVID-19 могла начаться в США ещё в сентябре 2019 года, что на пять месяцев раньше официальных данных американской стороны. Об этом говорится в исследовании китайских учёных, опубликованном в среду на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.

Учёные заявили, что для определения даты начала вспышки коронавируса в том или ином регионе использовались данные о количестве подтверждённых там случаев этого заболевания. На их основе они применили математический анализ для оценки возможного общего числа инфицированных — как подтверждённых, так и невыявленных случаев.

Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрём 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтверждённого случая в США — 20 января 2020 года, — говорится в сообщении.

Ранее разведка США объявила о завершении 90-дневного расследования об истоках происхождения коронавируса. В докладе было отмечено, что «вирус не был разработан в качестве биологического оружия». По словам авторов, правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории.