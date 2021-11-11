Учёный предупредил об опасности самых простых продуктов

Употребление в пищу не прошедших необходимую термическую обработку, плохо помытых и очищенных продуктов может привести к развитию ботулизма. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н. В. Пирогова Владимир Роговский.

По словам Роговского, анаэроб, возбудитель ботулизма, развивается в бескислородной среде, в связи с чем любая плохо промытая пища, где остались споры бактерий, находясь без воздуха, с большой вероятностью сможет вызвать данное заболевание.

В результате происходит нарушение работы нервной системы, внутренних органов и мускулатуры. Самым же опасным симптомом является нарушение дыхания.

Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме, — предупреждает Роговский.

Врач рекомендует, в случае, если человек отравился и при этом ощущает сухость во рту, обратиться к медикам с подозрением на ботулизм. Также следует соблюдать чистоту при хранении и приготовлении пищи. Это поможет избежать отравлений.

Ранее в Египте с отравлением были госпитализированы около 30 российских туристов.