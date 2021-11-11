Учёный предупредил об опасности самых простых продуктов

Употребление в пищу не прошедших необходимую термическую обработку, плохо помытых и очищенных продуктов может привести к развитию ботулизма. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н. В. Пирогова Владимир Роговский.
По словам Роговского, анаэроб, возбудитель ботулизма,
В результате происходит нарушение работы нервной системы, внутренних органов и мускулатуры. Самым же опасным симптомом является нарушение дыхания.
Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме, — предупреждает Роговский.
Врач рекомендует, в случае, если человек отравился и при этом ощущает сухость во рту, обратиться к медикам с подозрением на ботулизм. Также следует соблюдать чистоту при хранении и приготовлении пищи. Это поможет избежать отравлений.
Ранее в Египте с отравлением были госпитализированы около 30 российских туристов.