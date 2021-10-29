В Египте с отравлением госпитализированы около 30 российских туристов

Из отеля в Хургаде с отравлением госпитализированы до 30 российских туристов, в том числе дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя Татарстана Азата Сабирова, чьи родственники отправились в этот город на отдых.

По словам Сабирова, в Египте произошло массовое отравление российских граждан.

Всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, тёща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь, — рассказал Сабиров.

По данным россиянина, инцидент произошёл в отеле FVC Royal. В основном недомогание наблюдается у детей в возрасте от двух лет. В большинстве случаев люди почувствовали себя плохо в ночь с пятницы на субботу. В результате в больнице оказались от 20 до 30 россиян. У всех наблюдается высокая температура, пациентам ставят капельницы.

Находящаяся в египетском госпитале Елена Сабирова рассказала, что сама она почувствовала себя плохо примерно на третий день. У неё проявились тошнота, рвота. По медицинскому полису женщина обратилась в страховую компанию.

Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребёнку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея, — говорит россиянка.

По её данным, власти намерены завести уголовное дело на отель из-за антисанитарных условий.

Ранее в Госдуме объяснили ужесточение наказания за массовые отравления алкоголем.