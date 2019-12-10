Китайские учёные из Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, что лактобактерии, входящие в состав кисломолочных продуктов, восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования
Группа экспертов установила, что лактобактерии Lactobacillus способны не только благотворно влиять на микрофлору кишечника, но и бороться с хроническими заболеваниями печени, вызванными длительным потреблением алкоголя.
Уточняется, что лактобактерии содержатся в таких кисломолочных продуктах, как творог, кефир, простокваша, сметана, ряженка, сыры мягких сортов. Также они входят в состав пробиотиков, самый распространённый штамм — Lactobacillus rhamnosus.
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