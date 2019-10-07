https://static.news.ru/photo/34edbb1e-e8bc-11e9-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://pixabay.com

Специалисты из Нью-Йоркского университета доказали эффективность лука и чеснока в снижении риска развития онкологических заболеваний.

В частности, употребляя эти овощи ежедневно два раза в день, можно предотвратить развитие рака молочных желёз.

Проведённое исследование показало, что женщины, употреблявшие лук и чеснок в течение длительного времени на 67% реже страдали от рака груди по сравнению с теми, кто не ел эти овощи, пишет Nutrition and Cancer.

Оказалось, что S-аллилцистеин, диаллилдисульфид, диаллилсульфид, а также селен, содержащееся в чесноке, останавливают рост злокачественных клеток. Кроме того, они обладают противомикробной, противогрибковой и противовирусной активностью. Аналогичными свойствами обладает и репчатый лук.

Ранее News.ru писал о том, что вторичные растительные вещества каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают снизить вероятность некоторых видов рака. В частности, они присутствуют в помидорах, облепихе, тыкве, апельсинах, моркови, дынях, сладком перце. Особенно продукты с каротиноидами рекомендуют есть женщинам для профилактики развития рака груди.