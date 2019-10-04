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Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь, для того чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, пользуйтесь маской, — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, рекомендуется промывать полость носа и регулярно мыть руки, особенно...