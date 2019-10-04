https://static.news.ru/photo/392d0f94-e804-11e9-b777-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Вторичные растительные вещества каротиноиды, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают снизить вероятность некоторых видов рака.
Благодаря своему противовоспалительному эффекту каротиноиды предотвращают рак, развитие метаболического синдрома и опасных сосудистых изменений, — сообщает URA.RU.
Каротиноиды содержатся в таких овощах и фруктах, как помидоры, облепиха, тыква, апельсины, морковь, дыня, сладкий перец.
Особенно продукты с каротиноидами рекомендуют есть женщинам для профилактики развития рака груди.
Эксперты утверждают, что получить дневную норму можно, съев две морковки.
Как ранее писал News.ru, американские учёные выяснили, что употребление сырых овощей опасно для пищеварения. После ряда экспериментов они установили, что такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.