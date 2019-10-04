https://static.news.ru/photo/9e69798a-e7c1-11e9-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что употребление сырых овощей опасно для пищеварения. После ряда экспериментов они установили, что такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.

Исследования проводились на грызунах. Были разработаны специальные диеты для четырёх групп мышей. В первой и второй группе ели сырые мясо и сладкий картофель, а в третьей и четвертой — те же продукты только после термической обработки.

В результате эксперимента учёные выяснили, что у грызунов, которые ели разные виды мяса, не было разницы в микрофлоре. При этом у мышей, питавшихся овощами, она сильно отличалась. Таким образом, они пришли к выводу, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, пишет « Федеральное агенство новостей ».

Как ранее писал News.ru, люди, которые работают в ночную смену или вынуждены совершать поездки по странам с различными часовыми поясами, чаще других страдают от воспаления кишечника. Кроме того, они имеют высокую склонность к полноте.

Учёные пояснили, что лишение отдыха или изменение привычек сна имеют серьёзные последствия для здоровья. Как утверждают эксперты, нарушение привычного ритма жизни приводит к снижению количества группы иммунных клеток ILC3, которые оказывают сильное влияние на здоровье кишечника.