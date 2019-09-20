https://static.news.ru/photo/fdbc8dd2-dc3b-11e9-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Sorge, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Люди, которые работают в ночную смену или вынуждены совершать поездки по странам с различными часовыми поясами, чаще других страдают от воспаления кишечника и имеют высокую склонность к полноте.

К такому выводу пришли исследователи из Португалии, пишет Eurekalert .

Они пояснили, что функции группы иммунных клеток ILC3, которые вносят весомый вклад в здоровье кишечника, напрямую контролируются мозгом.

Лишение отдыха или изменение привычек сна могут иметь серьёзные последствия для здоровья, приводя к целому ряду заболеваний, — сказали специалисты.

Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. Из-за этого и нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в организме.

А вот учёные из Копенгагенского университета после обследования 268 собак выяснили взаимосвязь между весом животного и весом хозяина, писал News.ru.