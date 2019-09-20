Люди, которые работают в ночную смену или вынуждены совершать поездки по странам с различными часовыми поясами, чаще других страдают от воспаления кишечника и имеют высокую склонность к полноте.
К такому выводу пришли исследователи из Португалии, пишет
Они пояснили, что функции группы иммунных клеток ILC3, которые вносят весомый вклад в здоровье кишечника, напрямую контролируются мозгом.
Лишение отдыха или изменение привычек сна могут иметь серьёзные последствия для здоровья, приводя к целому ряду заболеваний, — сказали специалисты.
Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. Из-за этого и нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в организме.
А вот учёные из Копенгагенского университета после обследования 268 собак выяснили взаимосвязь между весом животного и весом хозяина, писал News.ru.