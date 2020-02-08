https://static.news.ru/photo/e52fdbf0-4b3c-11ea-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные обнаружили, что чем больше вес младенца при рождении, тем легче ему даются нагрузки в зрелом возрасте.

Как сообщило издание Journal of the American Heart Association, исследователи обнаружили, что вес человека при рождении напрямую влияет на степень его выносливости. К такому выводу они пришли, проанализировав данные 287 тысяч призывников из Швеции.

Учёные сравнили данные о том, как они переносили нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы в армии с показателями их веса при рождении. Оказалось, что чем тяжелее был человек при рождении, тем проще он переносит подобные нагрузки. Утверждается, что каждые дополнительные 450 граммов веса младенца снижают риск ранней смерти на 13%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики Всемирной организации здравоохранения назвали оптимальное число шагов, благотворно действующих на сердце. Это число равно 10 тысячам. Активный, но умеренный при этом образ жизни предотвращает заболевания сердца. Идея подсчёта шагов сама по себе является хорошим инструментом для измерения ежедневной активности.