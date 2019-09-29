https://static.news.ru/photo/46571946-e262-11e9-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Медики Всемирной организации здравоохранения назвали оптимальное число шагов, благотворно действующих на сердце. Это число равно десяти тысячам.

Активный, но умеренный при этом образ жизни предотвращает заболевания сердца. Идея подсчёта шагов сама по себе является хорошим инструментом для измерения ежедневной активности, сообщается в пресс-релизе организации .

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ рассказали, в пользу каких блюд стоит отказаться от жирного мяса и сахара, если хочется сохранить сердечно-сосудистую систему здоровой.