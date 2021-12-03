Технолог назвал овощ вреднее колбасы

Технолог мясопереработки Павел Агапкин назвал овощ, который по содержанию нитратов вреднее колбасы. Это обычная столовая свёкла, приводит слова эксперта телеканал «Звезда».

По словам Агапкина, в колбасе нитратов содержится в 20 раз меньше, чем в свёкле. И при жарке овоща на сковороде из нитратов образуется большое количество нитритов.

Посмотрите содержание нитрата в свёкле — до 1000 мг/кг. В колбасе содержится до 50 мг/кг, — аргументировал технолог.

При этом специалист усомнился, что нитриты негативно влияют на организм.

Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается, — резюмировал технолог.

Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, как отличить настоящую колбасу от некачественного продукта. Для начала покупатель должен проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид самого товара.