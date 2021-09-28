Стало известно, как безопасно обогревать квартиру кондиционером

Главное условие безопасного использования кондиционера для отопления — чистота помещения. Также необходимо вовремя обслуживать кондиционер, сообщает Live24.
В замкнутых пространствах происходит активный пылеобмен, а в городских квартирах к нему подключаются частицы и испарения от пластиковых окон, мебели, отделки. Поэтому в помещении, где используется кондиционер, нужно регулярно убираться и проветривать. Чтобы избежать скопления бактерий и грибков, нужно своевременно чистить и заменять фильтр кондиционера.
При этом зимой может ухудшиться качество воздуха, который попадает в квартиру с улицы, и это способно привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Ранее стало известно, что в России может возникнуть дефицит холодильников и кондиционеров. Причина этому — усложнившиеся правила ввоза хладагентов, усиливающих парниковый эффект.