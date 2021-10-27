Стали известны пять специй, предотвращающие рак

Россиянам следует активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. Они способствуют предотвращению развития раковых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Дик.

По словам специалисты, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства.

Корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума улучшает функции мозга и способствует похудению, — рассказала диетолог.

Что касается тимьяна, то он помогает и при простудных заболеваниях, шалфей облегчает состояние при нарушении пищеварения, а орегано благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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