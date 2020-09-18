Сомнологи рассказали об особенностях режима дня осенью

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Осенью не обязательно менять режим дня, организм сам посдкажет, что ему нужно. Об этом заявила руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царёва.

У организма определенная потребность в длительности сна, кроме того, смещать время режима сна специально, только потому, что осень пришла, нет смысла, — цитирует её РБК.

Царёва добавила, что если организм нормально себя чувствует в прежнем режиме, то и менять ничего не надо. Также, по её мнению, специально ложиться раньше из-за того, что темнеет, не имеет смысла. Достаточно изменить время пробуждения, и организм сам подстроится как надо.

Врач — кардиолог-сомнолог Руслан Питаев, в свою очередь, заявил, что для комфортного самочувствия необходимо оставлять на вечер дела, которые не связаны с большой активностью. Кроме того, он считает, что отменённый переход на зимнее время был полезен для здоровья.

Как писал NEWS.ru ранее, организм человека почти не ощущает перевода часов на летнее и зимнее время. Об этом заявил нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар. По словам Редолара, для адаптации к иному световому дню «вполне достаточно» одного дня.