Сергей Блохин: «Жену и дочь оперировал сам»

Пластический хирург Сергей Блохин известен резкими суждениями в духе «бюст, как у коровы» или «рязанская рожа». Несмотря на это, лечь под его скальпель мечтают многие. Ведь именно Блохин провёл первую в России операцию по подтяжке груди, первым установил имплантаты молочной железы, изобрёл методики «молниеносной пластической хирургии», чем прославился на весь мир. Несмотря на заслуги и громкое имя, Блохин не боится признаться, что у него есть своё «кладбище неудачных операций». Почему его пациенты умирали? Почему он отрицает факт существования чёрного рынка пластической хирургии? И зачем подписался на аккаунт в Instagram Ольги Бузовой? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью NEWS.ru.