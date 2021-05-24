Роспотребнадзор назвал инфекции, которые разносят 100 видов комаров в РФ

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На территории России более 100 видов и подвидов комаров, они иногда являются разносчиками опасных инфекций, напомнили в Роспотребнадзоре. Как пишет РИА Новости, в ведомстве рассказали о правилах профилактики укусов насекомого.

Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита, — отметили в Роспотребнадзоре.

Также есть неспецифические профилактические мероприятия. Например, нужно носить средства индивидуальной защиты и пользоваться различными спреями, отпугивающими насекомых.

Со стороны государства и юрлиц должны быть проведены комплексные, включающие содержание подвалов домов в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также благоустройство территорий парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения.

На окна Роспотребнадзор советует вешать москитные сетки, помещения обрабатывать инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использовать электрофумигаторы, обрабатывать террасы, веранды, туристические палатки противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями.

Первая группа крови человека является самой «вкусной» для кровососущих насекомых. К такому выводу пришли учёные Сибирского отделения РАН. Об этом ранее сообщила врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.