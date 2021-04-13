Учёные определили самую привлекательную для комаров группу крови

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Первая группа крови человека является самой «вкусной» для кровососущих насекомых. К такому выводу пришли учёные Сибирского отделения РАН. Об этом сообщила врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

В интервью «Вечерней Москве» Лариса Алексеева отметила , что людям с первой группой крови при наступлении тепла рекомендуется всегда иметь с собой запас антигистаминных средств, а также специальные кремы или спреи для защиты от укусов.

Также медик предупредила, что комаров привлекает не только запах крови, но и запах тела. Поэтому тем, кто предпочитает парфюм со сладкими и фруктовыми запахами, придётся спасаться от комаров гораздо активнее тех, кто использует, например, древесные ароматы.

Ранее врач назвал сроки цветения растений-аллергенов. Об этом писал NEWS.ru.