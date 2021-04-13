Учёные определили самую привлекательную для комаров группу крови

Первая группа крови человека является самой «вкусной» для кровососущих насекомых. К такому выводу пришли учёные Сибирского отделения РАН. Об этом сообщила врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.
В интервью «Вечерней Москве» Лариса Алексеева
Также медик предупредила, что комаров привлекает не только запах крови, но и запах тела. Поэтому тем, кто предпочитает парфюм со сладкими и фруктовыми запахами, придётся спасаться от комаров гораздо активнее тех, кто использует, например, древесные ароматы.
Ранее врач назвал сроки цветения растений-аллергенов. Об этом писал NEWS.ru.