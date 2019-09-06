В жизни каждого из нас зачастую бывали такие моменты, когда начинаешь осознавать, что настало время для тотальной перезагрузки. Уже не помогает то, что всегда приносило удовольствие: ни йога два-три раза в неделю, ни прогулки перед сном, ни чтение ранее захватывающих сознание книг. И одного желания для перемен явно мало, хочется определённо чего-то большего. News.ru разбирался в том, как снова обрести жизненную мотивацию и потерянную физическую форму.

Если вы когда-либо соприкасались с духовными практиками или посещали выездные семинары по психологии или НЛП, то, скорее всего, уже знаете о ретрите многое и, возможно, даже принимали участие в подобных мероприятиях. Если нет, то вполне вероятно, что настало время рассмотреть вариант совершенно нового вида полезного времяпрепровождения.

В этой связи можно представить ситуацию, когда человек отправляется, допустим, на Бали или даже в Подмосковье, у него забирают телефон на весь период пребывания. Необходимо забыть про кофе, алкоголь, сигареты или даже шоколад. Теперь даже воскресный день начинается в половину пятого утра и состоит из медитаций, лекций, практик и снова медитаций. И лишь в небольшой части — сна и приёма пищи. Причём медитация не обязательно должна ассоциироваться с культурой Востока — её элементы есть и в различных направлениях психологии.

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Вне зависимости от обычного распорядка дня и привычек можно с уверенностью констатировать, что такие условия станут вызовом — выходом из привычной зоны комфорта. Это и есть смысл ретрита — выкрасть вас из уютного мира и поместить в новые, доныне неизвестные условия жизни, которые по описаниям больше напоминают ссылку.

Если вспомнить героиню Джулии Робертс в книге и одноимённом фильме «Ешь, молись, люби», то ретрит для неё как раз стал возможностью вернуться к жизни из полнейшего хаоса, который она больше не в силах была выносить. Но совсем не обязательно доводить жизнь до крайностей и тем более краха, чтобы отправиться в подобное путешествие. К сожалению, в большинстве своём люди именно так и поступают и ждут, пока не окажутся на самом дне проблем, эмоционального истощения и бесконечных страхов, ничего не предпринимая без острой необходимости.

Однако если есть желание испытать новые эмоции, вырваться из привычных убеждений, ролей и масок, перевернуть своё сознание и устоявшиеся шаблоны, то можно смело отправляться на ретрит. И здесь надо отдавать себе отчёт в том, что это место не будет своеобразным островком безопасности, это в первую очередь очень серьёзная работа над собой. Результаты не приходят без усилий и тем более сразу. Разрушение привычек — процесс отнюдь не быстрый, однако в атмосфере ретрита это происходит совершенно иначе. И здесь очень интересно и уместно сравнение с подводной лодкой. Даже заядлый курильщик, оказываясь на ней, перестаёт хотеть курить и думать о своей вредной привычке. У него просто нет другой альтернативы и каких-либо вариантов для отступления. Его сознание это прекрасно понимает и, подстраиваясь под окружающую обстановку, перестаёт терзать хозяина в связи с тем, что привычные в обыденной жизни желания так и останутся невыполнимыми.

Так и на ретрите. Человек погружается в среду, где заведён и принят порядок определённого типа питания, распорядка дня и поведения. Пути назад просто нет. Мозг прекрасно это понимает, и человек максимально быстро привыкает и, главное, адаптируется ко всему происходящему, так как вопрос изменения физиологических привычек занимает, как правило, лишь несколько дней.

Главный управляющий — наша голова, и её надо отключать, чтобы жить и действовать хотя бы в эти дни от сердца. А это довольно сложно. В обыденной жизни нас терзают тысячи вопросов, постоянно меняющихся и приходящих в голову по кругу вновь и вновь. Что надеть завтра? Успею ли я на распродаже купить нужные вещи? Не прокис ли позавчерашний суп? Не забыть позвонить подруге поздравить её с днём рождения, и почему мой молодой человек уже полдня не отвечает на сообщение в мессенджере? Вот как раз от таких мыслей и надо избавляться и опустошать разум, чтобы не думать ни о чём, а находиться в моменте здесь и сейчас.

Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Ни для кого не секрет, что многие хотят сильное, здоровое и красивое тело, собственный успешный бизнес, идеальную работу и другие до сих пор не реализованные достижения, которые люди в большинстве своём оправдывают недостатком воли, мотивации или же времени. Но если оказаться в ситуации, когда у человека не остаётся выбора, то новый образ жизни становится единственно возможным. Вот как легко и сложно одновременно перезагружается вся внутренняя система на ретрите.

Однако для неподготовленного человека слишком долгое времяпрепровождение в новых и столь сложных условиях может привести к тому, что после завершения программы будет возвращение к старым привычкам, зачастую вредным, и повседневному шаблонному мышлению. В этом нет ничего необычного или страшного. Это лишь ответная реакция нашего сознания, которое пытается защитить от таких кардинальных перемен. Вот почему идеальная продолжительность подобной поездки не более 10 дней.

Но важно помнить, что настоящая перезагрузка начинается именно тогда, когда завершается ретрит. Возвращаясь в привычный мир надо быть готовым к вызовам и провокациям, и то, как реагировать на них, — задача намного сложнее изнурительных занятий.

Что же касается выбора места, то в последнее время ретрит становится всё более распространённым явлением. К счастью, и людей осознанных становится всё больше, что, как следствие, привело к возникновению большого количества различных локаций, приспособленных под данные цели. Наиболее традиционными местами остаются Индия, Бали, Таиланд. Хотя совсем не обязательно отправляться так далеко, ведь места силы расположены в самой Москве, а также в её пригородах.

Может быть, ретрит проводят где-то совсем рядом с вашим местом жительства. Для этого нужны лишь тишина, покой и воля к переменам. Кто знает, возможно, это перевернёт и вашу жизнь.