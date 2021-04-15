Разведка США считает возможной причиной эпидемии COVID-19 утечку в КНР

Разведка США считает утечку из лаборатории Китая одним из возможных вариантов появления коронавируса. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Она заявила, что у разведки есть две возможные теории. Но стопроцентной уверенности ни в одной из них нет.
Одна из них состоит в том, что это был инцидент в лаборатории, а другая — в том, что он возник естественным путём вследствие контактов человека с заражёнными животными, — цитирует ТАСС Хейнс.
В Вашингтоне ранее не раз выдвигали обвинения в отношении властей КНР из-за неготовности Китая сотрудничать в вопросе борьбы с коронавирусом. Представители предыдущей администрации Штатов выдвигали теории о том, что вирус мог храниться в лаборатории Уханьского института вирусологии и случайно распространился на местное население. Также Вашингтон обвинял Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Пекином с целью скрыть истинную природу вируса.
В Пекине не раз называли подобные теории несостоятельными и бездоказательными.
Как NEWS.ru сообщал, Китай отказал экспертам ВОЗ в предоставлении первичной информации о раннем заражении коронавирусом. Вместо персонализированной информации китайская сторона привела специалистам пару примеров. Об этом рассказал микробиолог Доминик Дуайер.
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