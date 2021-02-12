Китай отказался предоставить ВОЗ первичную информацию по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a3f88878-6d71-11eb-954c-96000091f725_660.jpg Фото: Isaac Wong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай отказал экспертам ВОЗ в предоставлении первичной информации о раннем заражении коронавирусом. Вместо персонализированной информации китайская сторона привела специалистам пару примеров.

Об этом в интервью Wall Street Journal сообщил микробиолог Доминик Дуайер.

Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования, — приводит слова эксперта издание.

Микробиолог добавил, что не может доверять необоснованным разговорам, ему как учёному нужны документальные свидетельства, основанные на конкретных данных.

По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года и возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что случаи заражения коронавирусом имели место быть ещё до декабря 2019 года, как они появились в Ухани. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы специалистов. Медики допустили, что ещё за два месяца до официального начала заболевания около 90 человек были госпитализированы с симптомами COVID-19 в центральном Китае.