Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна

Боли в шее, утреннее напряжение и даже головные боли часто связаны с тем, на чем мы спим. Ортопедическая подушка — не просто модный аксессуар, а ключевой элемент здорового сна. Она поддерживает правильное положение шеи и позвоночника, снижает напряжение мышц и помогает выспаться действительно качественно.

Но как подобрать ортопедическую подушку для сна правильно? Ниже — пошаговые советы, которые помогут выбрать подходящую вам модель.

Учитывайте положение, в котором вы спите

Поза сна — основной ориентир при выборе формы и высоты подушки.

Спите на спине. Подойдет подушка с анатомической волной, где одна сторона чуть выше другой. Она должна поддерживать шейный изгиб, но не задирать голову. Спите на боку. В таком положении особенно важно, чтобы подушка компенсировала расстояние между головой и плечом, удерживая позвоночник в прямой линии. Спите на животе. Для комфортного сна можно использовать низкую и мягкую подушку или вовсе обойтись без нее. Рекомендуется выбирать модели с минимальной толщиной, чтобы не создавать лишнего напряжения в области шеи.

Выберите наполнитель

Наполнитель влияет на комфорт, жесткость и срок службы подушки.

Мемори-пена (memory foam):

Принимает форму головы и шеи, «запоминает» контуры. Поддержка — отличная, но подушка может казаться теплой. Хорошо подходит при дискомфорте в области шеи и при отдыхе на спине или на боку.

Латекс:

Упругая, эластичная, хорошо вентилируется. Натуральный латекс — гипоаллергенный. Отличный выбор для тех, кто ищет долговечность и устойчивую поддержку.

Гель или пена с охлаждающим эффектом:

Предназначен для тех, кто испытывает дискомфорт от жары во время сна. Обеспечивает оптимальный уровень комфорта и анатомической поддержки.

Полиэстер, бамбук, гречневая шелуха и другие: