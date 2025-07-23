Тренды интерьера — 2025: как сделать квартиру модной и уютной

Современный интерьер 2025 года — это не просто красивая картинка. Новые тренды стремятся объединить эстетику с практичностью, создавая пространства, в которых хочется жить, отдыхать и работать.

В новом материале NEWS.ru рассказываем, как преобразить квартиру, чтобы она соответствовала главным тенденциям современного дизайна интерьера и при этом оставалась уютной и индивидуальной.

Главные цвета 2025 года в интерьере

Цветовая палитра играет ключевую роль в создании современного стиля в интерьере. В 2025 году в тренде спокойные природные оттенки с мягкими переходами. Среди фаворитов:

Теплый беж — база для создания гармоничного пространства. Глубокий оливковый и шалфейный — эти цвета в интерьере точно находятся в тренде. Особенно в сочетании с натуральным деревом. Терракотовый и кирпичный — добавляют уюта и акцентов. Мягкий серо-голубой — для спокойной атмосферы. Цвет темного шоколада и графит — элегантные, но не мрачные, они добавляют интерьеру глубину. Акценты в виде приглушенного индиго, ржавчины и мха.

Современный дизайн интерьера — 2025 Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В современном дизайне интерьера все чаще используются природные цвета, которые помогают создать атмосферу гармонии и стабильности.

Однако даже самые модные оттенки могут не сыграть, если использовать их хаотично. Правильное сочетание цветов — ключ к гармоничному и стильному пространству. В 2025 году акцент смещается в сторону мягких контрастов, теплой нейтральной базы и естественных переходов между цветами.

Вот несколько принципов, как работать с трендовыми цветами:

Выберите базу. Начните с нейтральных тонов: бежевый, светло-серый, теплый белый или молочный. Это фон, на котором будут хорошо смотреться акценты. Добавьте один-два акцентных цвета. Например, к базовому интерьеру в бежево-серых тонах хорошо подойдут оливковый и терракотовый — они добавят уюта и глубины. Играйте на нюансах. Если вы боитесь ярких контрастов, используйте один цвет в разных оттенках. Например, сочетайте мягкий шалфейный с более насыщенным оттенком шалфея. Металлические акценты латуни, меди или черного никеля хорошо сочетаются почти с любой природной палитрой и добавляют интерьеру изысканности. Следите за температурой оттенков. Теплые цвета лучше смотрятся вместе, чем в сочетании с холодными. То же касается и холодной гаммы. Цвета в интерьере работают как слои: один усиливает другой, подчеркивает форму, создает особую атмосферу. Помните об этом, подбирая цветовые сочетания. Ориентируйтесь не только на тренды в дизайне интерьера, но и на свое восприятие пространства.

Современные тренды в интерьере Фото: Shutterstock/FOTODOM

Текстуры и материалы: что сейчас в тренде?

Современный дизайн интерьера 2025 года делает ставку на натуральные, тактильно приятные и экологичные материалы. Используйте это и попробуйте комбинировать разнообразные текстуры. Этот прием создает визуальную и сенсорную глубину, делая интерьер по-настоящему интересным. Примеры текстур:

Шероховатое дерево: неидеальная текстура придает пространству аутентичность и тепло. Лен и хлопок: натуральные ткани можно использовать для штор, обивки и интерьерных подушек. Металл с патиной или матовым покрытием: особенно в оттенках латуни, бронзы и черного никеля. Природный камень: мрамор, травертин, гранит — можно использовать не только на кухне, но и в ванной, гостиной, прихожей. Глина: актуальна в декоре, посуде и плитке.

В 2025 году современные тренды в интерьере акцентируют внимание на тактильности и многослойности материалов. Речь не только о визуальных контрастах, но и о том, чтобы интерьер чувствовался на ощупь. Поэтому важно не только выбрать интересную текстуру, но и правильно вписать ее в пространство. Многотекстурность придает интерьеру объема, даже если он оформлен в нейтральной палитре.

Вот основные принципы комбинирования текстур в рамках современного дизайна интерьера:

Противоположности работают вместе. Смело сочетайте грубое с мягким: шероховатый камень и пушистый ковер, гладкий металл и текстиль ручной вязки, необработанное дерево и бархат. Такие контрасты создают интересные сенсорные ощущения и выглядят современно. Единая цветовая гамма — разные фактуры. Даже если вы используете один цвет, например, серый или бежевый, добавляйте разнообразные материалы: бетон, замшу, лен, велюр, стекло. Монохромный интерьер заиграет объемом и перестанет быть скучным. Следите за количеством. Даже в современном интерьере не стоит перегружать пространство — 3-4 основные текстуры в одной комнате достаточно. Например, дерево, металл, хлопок и один вид камня или плитки.

Современный дизайн интерьера Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многофункциональная мебель для маленьких пространств

Тренды в интерьере 2025 года диктуют гибкость. Современные квартиры часто имеют ограниченную площадь, поэтому особенно важной становится многофункциональная мебель. Она позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр, сохраняя эстетику и комфорт.

Что сейчас актуально:

Раскладные столы и консоли, которые легко превращаются из кофейного в полноценный обеденный. Кровати с подъемным механизмом и системой хранения. Диваны с модулями, которые можно собирать и перестраивать по настроению. Шкафы-перегородки — зонируют пространство и одновременно служат системой хранения. Откидные рабочие зоны — особенно важны для организации домашнего офиса.

Такой подход позволяет интегрировать современный стиль в интерьере даже в самых компактных квартирах.

Тренды в интерьере-2025 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экостиль и натуральные материалы

Экостиль уверенно занимает лидирующие позиции в списке трендов дизайна интерьера 2025 года. Он отвечает на запросы общества: забота о планете, здоровье и стремление к осознанному образу жизни.

Характерные черты экостиля:

Использование натуральных материалов: дерево, ротанг, камень, глина, пробка. Преобладание зеленых акцентов, живых растений и вертикального озеленения. Минимализм в декоре, отказ от излишней визуальной нагрузки.

Экостиль легко интегрируется в современный интерьер и делает его особенно уютным и душевным. Он подойдет как для городских квартир, так и для загородных домов.

Как обновить интерьер без ремонта?

Хочется перемен, но капитальный ремонт не входит в планы? Есть немало способов освежить пространство, опираясь на тренды в дизайне интерьера, не прибегая к серьезным вложениям.

Тренды дизайна интерьера — 2025 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот несколько работающих приемов:

Замена текстиля: новые шторы, декоративные подушки и пледы способны кардинально изменить атмосферу. Оклейка одной стены обоями с модным принтом — это не так дорого и эффектно. Добавление трендовых аксессуаров: вазы, подсвечники, панно, зеркала необычной формы. Перекраска мебели или стен. Живые растения и натуральный декор: используйте композиции из сухоцветов, кашпо из керамики или глины. Новое освещение: замена потолочного светильника на дизайнерский, установка торшеров или подсветки для зоны отдыха.

Обновление интерьера без ремонта — это способ бюджетно «примерить» на себя современные тренды в интерьере и почувствовать перемены в атмосфере дома уже сегодня.

Тренды в интерьере 2025 года предлагают нам не просто следовать моде, а переосмыслить свое отношение к пространству. Современный дизайн интерьера стремится быть отражением наших привычек, ценностей и стремлений.

Главное — не гнаться за каждым новым веянием, а выбирать те элементы, которые близки именно вам. Современные тренды в интерьере позволяют гибко комбинировать стили и находить баланс между модой и индивидуальностью. И помните: модный интерьер — это тот, в котором вам действительно хорошо и уютно.