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16 июля 2025 в 05:55

Стелющийся многолетник для склонов и беседок! Неприхотлив и быстро растет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стелющийся многолетник для склонов и беседок! Неприхотлив и быстро растет! Лизимахия – одно из названий вербейника монетчатого, популярного растения, которое все чаще используют как ампельную культуру. Сорт Lysimachia Sunburst особенно ценится за декоративность и неприхотливость.

Это крепкое стелющееся растение с темно-зелеными листьями и контрастной бордовой жилкой. Оно формирует плотный ковер на грунте, отлично подходит для горизонтальных поверхностей, склонов и даже арок. Sunburst – морозостойкий многолетник, который приживается на любой почве и требует минимального ухода.

Главное преимущество – быстрое разрастание, что позволяет легко декорировать большие участки. Кроме того, растение радует красивым цветением, делая его идеальным выбором для ландшафтного дизайна. Выбирайте лизимахию для эффектного и простого в уходе озеленения!

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