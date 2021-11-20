Пульмонолог назвал признаки восстановления лёгких после инфекции

Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак назвал признаки восстановления лёгких после инфекционных заболеваний. Это отсутствие клинических симптомов, рентгеновские снимки и дыхательные тесты, пишет URA.RU.

Первые признаки восстановления — это уход клинических симптомов болезни. Ими являются кашель, мокрота и одышка. Они должны полностью отсутствовать у пациента. Если они сохраняются в течение долгого времени или присоединяется свистящие дыхание, дыхание с хрипами, нужно немедленно обратиться за врачебной помощью, — рекомендует врач.

Другими признаками являются рентгенологические изменения в лёгких. Но при этом, советует врач, стоит избегать частого использования КТ-диагностики и заменить её рентгеновским снимком, если она проводилась недавно.

Это означает подвергнуть себя лучевой терапии. Хронические признаки могут оставаться. Например, спайки. Люди с возрастом накапливают признаки, перенесённых воспалительных процессов в лёгочной ткани, — пояснил доктор.

Третьей группой диагностики является функциональный лёгочный тест.

Он включает в себя три теста. Спирометрия — измерение лёгочных объёмов. Второй — плетизмография, это остаточный объём. Чем больше его накапливается, тем больше одышка. Третий — диффузионный тест. Это способность кислорода проходить через альвеолы и растворяться в артериальной крови. Он покажет, насколько альвеолы могли пострадать у таких пациентов, — рассказал специалист.

Ранее сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гётеборгском университете Анна Эрмунд назвала признаки опасного кашля, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Кашель может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях.