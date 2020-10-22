Врач назвала главный продукт для профилактики тяжелой простуды

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Употребление витамина С в больших дозах не предотвращает развитие респираторного заболевания, но значительно сокращает длительность болезни, сообщила в беседе с NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова. Именно поэтому при первых признаках простуды рекомендуется запастись продуктами, в которых это вещество содержится в большом количестве.

Принято считать, что больше всего витамина С находится в цитрусовых. На самом деле лидер по содержанию этого вещества — жёлтый болгарский перец, отметила Добрецова. Употреблять овощ лучше всего в сыром виде, потому что при термической обработке часть витаминов разрушается.

Второе место по количеству витамина С принадлежит тропическим фруктам — манго, киви, ананасам. Врач отметила, что в них также содержится много клетчатки. Тогда как пищевые волокна помогают нормализовать работу кишечника, что важно для поддержания здорового иммунитета.

Цитрусовые, к которым относятся апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты, Ирина Добрецова отнесла к следующему месту по содержанию важного витамина. Также немало этого вещества находится в чёрной смородине.

Врач добавила, что полезные вещества из пищи усваиваются в организме лучше, чем полученные из витаминно-минеральных комплексов. Поэтому лучший способ позаботиться о здоровье — это наладить правильное питание.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. К ним относятся печень трески, бразильский орех и устрицы.