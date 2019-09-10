https://static.news.ru/photo/cf84fd22-d3db-11e9-a170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чрезмерное употребление курицы и индейки влечёт за собой риск развития раковых опухолей. К такому выводу пришли онкологи из Оксфордского университета.

Они провели исследование, в котором приняли участие 475 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Согласно данным, опубликованным в журнале Journal of Epidemiology and Community Health , у тех, кто употреблял от 30 г белого мяса в день, повышался риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы.

Ранее, как писал News.ru, немецкие врачи выяснили, какому именно онкологическому заболеванию стали подвержены исключительно молодые люди. Большая часть людей от 20 до 49 лет страдает от рака толстой кишки. Так, в Южной Корее этим видом рака болеют 12,9 молодых на 100 тысяч населения, в Германии — 7,7, в индийском Ченнаи — 3,5.