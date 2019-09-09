https://static.news.ru/photo/a07dbe98-d371-11e9-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / GODONG

Немецкие врачи из Центра исследования рака рассказали, какому именно онкологическому заболеванию стали подвержены исключительно молодые люди.

Проведённое медиками исследование показало, что молодёжи из девяти стран с высоким уровнем жизни чаще диагностируют рак толстой кишки. Причём на первом месте по заболеваемости оказалась Южная Корея, говорится в публикации GI Cancer .

Так, в Южной Корее этим видом рака болеют 12,9 молодых на сто тысяч населения, в Германии — 7.7, в индийском Ченнаи — 3,5. Исследование охватило 43 страны, в нём принимали участие люди от 20 до 49 лет.

Как писал News.ru ранее, врачи диагностировали онкологические заболевания у четырёх тысяч пациентов, пострадавших при террористической атаке на нью-йоркские небоскрёбы 11 сентября 2001 года. Медики считают, что эта цифра будет только расти, так как «возрастной рак» проявляется через десятки лет после инцидента.