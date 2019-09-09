https://static.news.ru/photo/0ce4f6c6-d324-11e9-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Врачи диагностировали онкологию у четырёх тысяч пациентов, пострадавших при террористической атаке на нью-йоркские небоскрёбы 11 сентября 2001 года.

Медики считают, что эта цифра будет только расти, так как «возрастной рак» проявляется через десятки лет после инцидента, передаёт Lancet .

Специалисты наблюдали за участниками катастрофы на протяжении 15 лет. Они следили за 21 тысячей человек, среди которых как пострадавшие, так и спасатели. У 30% из них диагностирована онкология.

Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал три причины появления рака. Это курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека. По словам эксперта, риск развития болезни примерно на 15% зависит от генотипа человека. В остальном это определяется его образом жизни. Помимо уже упомянутых факторов, специалист упомянул употребление красного мяса и такие химические вещества, как асбест и красители.