Врачи диагностировали онкологию у четырёх тысяч пациентов, пострадавших при террористической атаке на нью-йоркские небоскрёбы 11 сентября 2001 года.
Медики считают, что эта цифра будет только расти, так как «возрастной рак» проявляется через десятки лет после инцидента, передаёт
Специалисты наблюдали за участниками катастрофы на протяжении 15 лет. Они следили за 21 тысячей человек, среди которых как пострадавшие, так и спасатели. У 30% из них диагностирована онкология.
Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал три причины появления рака. Это курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека. По словам эксперта, риск развития болезни примерно на 15% зависит от генотипа человека. В остальном это определяется его образом жизни. Помимо уже упомянутых факторов, специалист упомянул употребление красного мяса и такие химические вещества, как асбест и красители.