Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал три причины появления рака. Это курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.
По словам эксперта, риск развития болезни примерно на 15% зависит от генотипа человека. В остальном это определяется его образом жизни.
Помимо уже упомянутых факторов, специалист упомянул употребление красного мяса и такие химические вещества, как асбест и красители.
Как ранее писал News.ru, новые подходы в лечении онкологии разрабатывают Минздрав РФ, океанологи и РАН. Специалисты собираются использовать свойства глубоководных рыб, у которых не возникают злокачественные опухоли.