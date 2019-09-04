https://static.news.ru/photo/9599eada-cf23-11e9-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал три причины появления рака. Это курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.

По словам эксперта, риск развития болезни примерно на 15% зависит от генотипа человека. В остальном это определяется его образом жизни.

Помимо уже упомянутых факторов, специалист упомянул употребление красного мяса и такие химические вещества, как асбест и красители.

Как ранее писал News.ru, новые подходы в лечении онкологии разрабатывают Минздрав РФ, океанологи и РАН. Специалисты собираются использовать свойства глубоководных рыб, у которых не возникают злокачественные опухоли.