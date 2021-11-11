Офтальмолог предупредила об опасности сидения за первой партой

Посадить ребёнка с близорукостью за первую парту, чтобы он мог лучше видеть — плохая идея. Выбирать парту нужно, руководствуясь ростом ребёнка, а скорректировать дефекты зрения помогут очки, сообщила офтальмолог Ирина Шикалович в беседе со «Словом и Делом».

Большинство родителей считают, что если у ребенка близорукость, то он непременно должен сидеть за первой партой, поближе к доске. Действительно, раньше для лечения миопии рекомендовали метод «неполной коррекции». Считалось, что таким образом детский глаз будет сам напрягаться и работать. Но сейчас выяснилось, что «неполная коррекция» не приводит к стабилизации близорукости и даже может спровоцировать её прогрессирование, — пояснила Шикалович.

Она добавила, что выбирать парту для ребёнка нужно, руководствуясь его ростом, а для того, чтобы ему было комфортно видеть написанное на доске, необходимо вместе со специалистом подобрать коррекционные очки. По словам специалиста, многие школьники не хотят их носить из-за стеснения. В этом случае задача родителя объяснить ребёнку, что очки — это не так уж и плохо, и что многие люди с хорошим зрением носят очки без диоптрий для поддержания имиджа.

Ранее офтальмолог Ольга Васильева рассказала, что улучшить зрение помогут морковь, сельдерей, болгарский перец и капуста. При этом для достижения максимального эффекта следует сочетать полезные продукты с препаратами и терапией.