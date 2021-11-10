Офтальмолог назвала продукты для улучшения зрения

Улучшить зрение поможет морковь, сельдерей, болгарский перец и капуста. Однако для максимального эффекта, следует сочетать полезные продукты с препаратами и терапией, уверяет офтальмолог кандидат медицинских наук Ольга Васильева в беседе с «Москвой 24».

Из еды нужна морковь и другие продукты, в которых содержится бета-каротин — он как раз входит в состав пигмента сетчатки глаза. Также нужны продукты, содержащие витамин С: болгарский перец, сельдерей, капуста. Это позволяет поддерживать состояние сосудов, которых много на сетчатке, — уточнила Васильева.

Она подчеркнула, что исключительно полезными продуктами улучшить зрения невозможно. Про её словам, для достижения максимального эффекта необходимо сочетать их с препаратами, терапией и правильным питанием. Васильева посоветовала периодически посещать офтальмолога с плановым осмотром, чтобы выявить проблему на ранней стадии, если она вдруг появится.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова развеяла популярные мифы о восстановлении зрения. По её словам, очки с перфорацией — бесполезный гаджет, а упражнения для глаз не помогут исправить близорукость, дальнозоркость или другие офтальмологические отклонения.