https://static.news.ru/photo/5eaa7f7a-5089-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, работающие в офисах, рискуют столкнуться с профессиональным «заболеванием доярок». Об этом заявил врач-невролог Юрий Андрусов. По его словам, те, кто постоянно сидит за компьютером и пользуется компьютерной мышью, могут «заработать» туннельный синдром, или синдром запястного канала.

Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок, — заявил медик в интервью радио Sputnik.

По его словам, заболевание угрожает в первую очередь тем, кто много времени проводит за компьютером. Избавиться или уменьшить боли в руке поможет ортопедическая профилактика. В частности, врач рекомендовал таким работникам приобрести ортопедический коврик с валиком.

Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы, — пояснил врач.

Ранее медики предупредили об опасности любителей селфи. По словам врачей, частый поворот запястья внутрь, чтобы сделать снимок, приводит к защемлению, а в дальнейшем и воспалению срединного нерва, писал NEWS.ru.