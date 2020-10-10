Названы продукты, ускоряющие старение

Неправильное питание может способствовать преждевременному старению организма.
Список продуктов, которые ускоряют процесс старения,
Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры. Их опасность заключается в том, что они увеличивают риск развития сердечных заболеваний, а также вредят кровеносным сосудам и замедляют кровоток в коже.
Обезвоживание организма, из-за которого кожа стареет, способно вызвать употребление кофе, продуктов из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль.
Клетки кожи повреждаются от употребления жареного картофеля. Объяснение в том, что данный корнеплод содержит большое количество сахара.
На работе кровеносной системы сказывается употребление пряной пищи. Она расширяет сосуды, а это ведёт к возрастным изменениям кожи.
Потребление приготовленного на углях мяса также старит кожу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прямой зависимости образования целлюлита от избыточного веса нет. С проблемой могут столкнуться и худые женщины. Она возникает из-за деформации жировой ткани. Однако этого можно избежать, считают специалисты по здоровому питанию. Для этого следует внимательнее отнестись к своему рациону и при необходимости исключить или заменить некоторые продукты.
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