16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

08:13, 12 октября 2020 4 540
Фото: Dmitry Chasovitin/Russian Look/Global Look Press

Неправильное питание может способствовать преждевременному старению организма.

Список продуктов, которые ускоряют процесс старения, опубликовало турецкое издание Sabah. Авторы публикации отметили, что потребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме. Это, в свою очередь, ведёт к появлению морщин и потере упругости кожи.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры. Их опасность заключается в том, что они увеличивают риск развития сердечных заболеваний, а также вредят кровеносным сосудам и замедляют кровоток в коже.

Обезвоживание организма, из-за которого кожа стареет, способно вызвать употребление кофе, продуктов из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль.

Клетки кожи повреждаются от употребления жареного картофеля. Объяснение в том, что данный корнеплод содержит большое количество сахара.

На работе кровеносной системы сказывается употребление пряной пищи. Она расширяет сосуды, а это ведёт к возрастным изменениям кожи.

Потребление приготовленного на углях мяса также старит кожу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прямой зависимости образования целлюлита от избыточного веса нет. С проблемой могут столкнуться и худые женщины. Она возникает из-за деформации жировой ткани. Однако этого можно избежать, считают специалисты по здоровому питанию. Для этого следует внимательнее отнестись к своему рациону и при необходимости исключить или заменить некоторые продукты.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео