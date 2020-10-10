Эксперты по питанию рассказали, как избежать целлюлита

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Прямой зависимости образования целлюлита от избыточного веса нет. С проблемой могут столкнуться и худые женщины. Она возникает из-за деформации жировой ткани. Однако этого можно избежать, считают специалисты по здоровому питанию.

Для этого следует внимательнее отнестись к своему рациону и при необходимости исключить или заменить некоторые продукты, передаёт РИА Новости.

Избегать следует употребления всевозможных завтраков в виде хлопьев. Дело в том, что это продукты, прошедшие много этапов переработки, в которых к тому же содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также рекомендуется как можно меньше есть белый хлеб.

Кроме того, следует избегать сладкой газировки и напитков, содержащих кофеин. Газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. Что касается кофеина, то он, по некоторым данным, вреден тем, что задерживает жидкость и не даёт снабжать кислородом клетки тканей.

Ещё один пункт в запретном списке — различные колбасы. Всё потому, что в мясе глубокой переработки нередко содержатся жиры невысокого качества.

Впрочем, для предотвращения появления целлюлита необходимо не только здоровое питание, но и физические нагрузки.

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